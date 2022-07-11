Новый индустриальный кластер появится в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Новый индустриальный кластер, включающий четыре завода по изготовлению стройматериалов, медицинских изделий и грузовых контейнеров, появится в ТиНАО. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кластер организуют на участке площадью 28,19 гектара возле железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное.
"Промышленный кластер займет более 116 тысяч квадратных метров. Застройщик инвестирует в реализацию 13,25 миллиарда рублей. Благодаря этому проекту появится 650 новых рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
На предприятиях планируют производить фиброцементные плиты, газобетонные блоки, морские грузовые контейнеры и медицинское стекло.
В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что градостроительно-земельная комиссия одобрила строительство промышленного технопарка "Бекасово" в Новофедоровском. Там появятся производственно-складские и общественно-деловые объекты.
Ранее руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строительство кластера "Ломоносов" научной долины МГУ завершено более чем на 60%. Там появятся офисы, лаборатории, центры сертификации и испытаний, центры для осуществления научно-технологической и внедренческой деятельности, а также выставочные пространства.
Строительство кластера "Ломоносов" научной долины МГУ завершено более чем на 60%
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