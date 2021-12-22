Первый якорный резидент появился у технопарка "Полюс"

11:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российский производитель аппаратуры и компонентов для волоконно-оптических сетей АО "Центр ВОСПИ" стал якорным резидентом технопарка "Полюс". Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Данный статус дает право на налоговые льготы. Ставка налога на прибыль снижается до 13,5%.
АО "Центр ВОСПИ" выпускает конверторы, коммутаторы, кабели и системы телеметрии. Предприятие арендует в технопарке 987 квадратных метров производственных площадей. Центр планирует модернизировать производственную линию для организации мелкосерийного выпуска оптических и фотонных микросхем.
Кроме того, компания планирует выпускать малогабаритные навигационные антенны, бортовые модули передачи скорости, а также другую продукцию.
Ранее сообщалось, что в Москве реорганизуют четыре участка на территориях бывших промышленных зон Медведково, Грайвороново и Алабушево. Проекты комплексного развития были одобрены на заседании градостроительно-земельной комиссии столицы. Участки расположены в ЮВАО, СВАО и ЗелАО.
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