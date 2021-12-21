Москвичам рассказали о расширении возможностей службы занятости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Московская служба занятости осенью анонсировала новую технологию подбора персонала – ассесмент-центр, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В августе 2021 года московская служба занятости внедрила практику набора сотрудников через новую технологию ассесмент-центра. По сути, это кадровое агентство внутри службы занятости: работодатель обращается в центр "Моя работа" и получает доступ к кадровой базе службы, чтобы найти подходящих для себя кандидатов", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра пояснила, что данная технология помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на поиск мотивированных кандидатов с составленными резюме. А горожане, которые хотят трудоустроиться, могут сразу на площадке центра занятости познакомиться с работодателем, узнать подробную информацию о компании и вакансии, пройти собеседование и получить предложение о работе.
По словам Раковой, первым партнером площадки стал Московский метрополитен. Так, из почти 1,1 тысячи соискателей, прошедших первичное собеседование, более 200 человек получили работу, а еще около 100 кандидатов были направлены на дополнительное интервьюирование.
На сегодняшний день в базе центра свыше трех тысяч активных работодателей. Многие из них пользуются технологией открытых отборов.
Также Ракова рассказала еще об одном нововведении центра – "сдачи в аренду" одного из рекрутеров "Моей работы".
"Такому специалисту необходимо будет погрузиться в корпоративную культуру, особенности и требования компании, чтобы в скором времени он смог подбирать сотрудников на площадке центра занятости населения на уровне штатного рекрутера", – пояснила заммэра.
Ранее стало известно, что в начале 2022 года более 300 специалистов смогут найти работу в роботизированном архивном комплексе в ТиНАО, который откроется в деревне Сахарово. В зависимости от выбранного направления горожанам будет доступен разный график работы: пятидневка или посменная работа.
Проект по поиску работников запущен Главархивом и столичным департаментом труда и социальной защиты населения на базе флагманского центра "Моя работа", где карьерные консультанты помогут подобрать наиболее подходящие вакансии или направят на открытые отборы.
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