Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект реорганизации промзоны "Курьяново".

"Правительство Москвы утвердило проект реорганизации территории производственной зоны "Курьяново" площадью 50,3 гектара. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – заявили в пресс-службе мэрии.

Реорганизуемая промзона располагается в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Она ограничена Москвой-рекой и улицей Гурьянова с севера, а с юга – Проектируемым проездом № 5112. С востока территорию промзоны ограничивает Шоссейная улица, с западной стороны располагается природная территория.

В настоящий момент на территории промзоны располагается производственно-складской комплекс "Печатники", созданный на базе акционерного общества "Специализированный застройщик "Заречье". Часть действующих площадей можно реконструировать. Помимо этого, в районе появятся производственный технопарк и новый цех.

По новому проекту планируется построить более 350 тысяч квадратных метров жилья, школу на 775 учеников и детские сады на 350 детей. Кроме того, здесь появятся офисный и многофункциональный центры, а также парковки.

Проект реорганизации "Курьяново" включает в себя реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети. Так, Проектируемый проезд № 5112 будет расширен до четырех полос движения, на нем появятся велосипедные дорожки. От тупика до данного проезда образуют новую улицу длиной 730 метров. Также приведут в порядок местный проезд с улицы Шоссейной. В районе проведения работ обустроят отстойно-разворотную площадку и конечную станцию общественного транспорта.

По предварительным оценкам, обновленная территория предложит комфортные условия проживания для примерно 6,2 тысячи человек. Кроме того, появятся более 4,8 тысячи рабочих мест.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов анонсировал реорганизацию трех участков бывшей промзоны Прожектор недалеко от Измайловского парка. Инвестиции в проект будут достигать 63 миллиардов рублей.