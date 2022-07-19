Индустриальный квартал появится на месте бывшей промзоны в Черемушках

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Бывшую промзону Квартал 25А Черемушки на юго-западе столицы реорганизуют в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В реализацию проекта инвестор вложит 13 миллиардов рублей, а бюджетный эффект для города превысит 110 миллионов рублей в год. В новом индустриальном квартале появится более 200 новых рабочих мест", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что в настоящее время там находятся гаражи, склады, автосервис, а также незаконно возведенная постройка.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на месте бывшей промзоны планируют построить свыше 161 тысячи квадратных метров недвижимости.

Там появятся жилье, детский сад, школа и объекты коммунального назначения.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.

Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.

