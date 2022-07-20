Три участка бывшей промзоны Прожектор реорганизуют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты реорганизуют три участка бывшей промзоны Прожектор, которая расположена неподалеку от Измайловского парка в пешей доступности от станций метро "Шоссе Энтузиастов" и "Перово", сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Планируемый объем инвестиций в эти объекты составит 63 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города превысит 1,6 миллиарда рублей в год. Новый индустриальный квартал даст столице почти четыре тысячи новых рабочих мест", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время там находятся в основном склады и автосервисы. Развитием территории смогут заняться собственники, город или инвесторы.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что по проекту планируется построить более 525 тысяч квадратных метров недвижимости.
По его словам, в новом индустриальном квартале построят поликлинику, детский сад, школу, учреждение дополнительного образования и ФОК. Также за счет средств инвестора возведут общежитие и гостиницу в составе фешен-кластера.
"Всего будет построено почти 200 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения, не менее 325 тысяч квадратных метров займет современное жилье", – отметил Гаман.
Ранее Сергей Собянин рассказал о работе по согласованию проектов комплексного развития территорий бывших промзон в Москве. По его словам, в этом году уже одобрили проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Собянин напомнил, что проект "Индустриальные кварталы" подразумевает вложения в экономику Москвы и создание новых рабочих мест.
Комплексное развитие территорий бывших промзон и неиспользуемых территорий Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит столице получить порядка 550 тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций – семь триллионов рублей, в то время как в бюджет поступит около трех триллионов рублей.
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