Завод по производству архитектурного бетона построят в Москве

07:24
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Завод по производству архитектурного бетона построят в Походном проезде на северо-западе столицы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, Москва заключила с инвестором договор аренды земли по льготной ставке один рубль в год в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
"Компания вложит в проект почти 250 миллионов рублей. Благодаря его реализации в столице появятся еще 110 новых рабочих мест. Планируется, что завод начнет работать уже в 2023 году", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что аренда земли по ставке один рубль в год для развития производств на территории города является одной из мер поддержки бизнеса.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что решение о выделении земли для строительства завода приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК).
"Инвестор возведет несколько зданий общей площадью три тысячи квадратных метров", – отметил Гаман.
Как рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, предполагается, что на заводе будут ежегодно выпускать до 180 тысяч кубических метров товарного бетона, а также архитектурный бетон и различные изделия из него.
"Продукция востребована при строительстве жилых комплексов и в ландшафтном дизайне", – добавил он.
Ранее сообщалось, что инвесторы получили от столицы в аренду на 5 лет четыре земельных участка по льготной ставке. Ефимов уточнил, что на данных участках возведут новый корпус для разработчика электронных компонентов, кондитерский завод, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специального пожарного оборудования.
Объем инвестиций в проекты будет свыше 10 миллиардов рублей, при этом благодаря строительству новых объектов получится открыть порядка двух тысяч дополнительных рабочих мест.
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