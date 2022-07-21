Завод по производству музыкальных инструментов построят на востоке столицы

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На востоке столицы за счет средств инвестора возведут завод по производству музыкальных инструментов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В новое производство он планирует вложить 100 миллионов рублей. В результате консерватории и музыкальные школы Москвы будут обеспечены необходимыми инструментами, а для жителей города появится 50 рабочих мест", – приводятся слова Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Он подчеркнул, что за счет налогов в бюджет столицы будет поступать около 10 миллионов рублей ежегодно.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что завод построят на улице Буракова в районе Соколиная Гора.

"Инвестор возведет несколько двухэтажных зданий общей площадью более двух тысяч квадратных метров. Из них свыше 1,6 тысячи квадратных метров займут производственные помещения, а 399 квадратных метров – административные", – пояснил Гаман.

Ранее сообщалось, что инвесторы получили от столицы в аренду на 5 лет четыре земельных участка по льготной ставке. Ефимов уточнил, что на данных участках возведут новый корпус для разработчика электронных компонентов, кондитерский завод, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специального пожарного оборудования. Объем инвестиций в проекты будет свыше 10 миллиардов рублей, при этом благодаря строительству новых объектов получится открыть порядка 2 тысяч дополнительных рабочих мест.

