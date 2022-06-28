Четыре земельных участка в Москве передано инвесторам в аренду по льготной ставке

14:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инвесторы получили от столицы в аренду на 5 лет четыре земельных участка по льготной ставке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений кабмина Москвы.
"В качестве антикризисной меры поддержки инвесторы могут взять землю в аренду в столице по ставке 1 рубль в год для реализации проектов в сфере промышленности", – отметил заммэра Владимир Ефимов.
Он уточнил, что на данных участках возведут новый корпус для разработчика электронных компонентов, кондитерский завод, приборостроительный комплекс и комплекс по изготовлению комплектующих для специального пожарного оборудования. Объем инвестиций в проекты будет свыше 10 миллиардов рублей, при этом благодаря строительству новых объектов получится открыть порядка 2 тысяч дополнительных рабочих мест.
Ожидается, что инженерный корпус появится в районе Нагатино-Садовники в Южном округе и станет составляющей научно-производственного предприятия, создающего электронные детали для машин.
Кондитерское предприятие создадут в Бирюлеве Западном. Там собираются производить 60 тысяч тонн изделий в год. Комплекс по изготовлению комплектующих для пожарного оборудования построят в Молжаниновском районе. Ожидается, что там получится организовать 150 рабочих мест.
В Останкинском районе на площади около 14,5 тысячи квадратных метров планируется построить приборостроительный производственно-инжиниринговый комплекс, где появится свыше 100 рабочих мест.
Ранее стало известно, что новый индустриальный квартал появится в Бескудниковском районе Москвы. Участок площадью почти 2 гектара преобразуют по проекту "Индустриальные кварталы". Квартал появится на Дмитровском шоссе, около станции "Верхние Лихоборы" салатовой ветки метро.
На Дмитровском шоссе могут построить 80 тысяч квадратных метров недвижимости. Ожидается, что там появятся рынки, ТЦ, магазины, кредитные организации, отель и другие объекты социнфраструктуры.
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