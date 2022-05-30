Индустриальный квартал на 3,6 тыс рабочих мест появится в Новогирееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти одобрили проект комплексного развития территории вблизи Кусковского лесопарка в Новогирееве. Там появится еще один индустриальный квартал, сообщает пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.

"Сегодня на трех участках, находящихся рядом друг с другом, располагаются склады и гаражи. Общая площадь территории, подлежащей комплексному развитию, – 21 гектар. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 22 миллиарда рублей, а ожидаемые поступления в бюджет города превысят 975 миллионов рублей в год", – сказал глава комплекса Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках реализации проекта там будут созданы 3,6 тысячи рабочих мест. Всего на территории построят 250 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых 142 тысячи будут жилыми, уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман. Он также отметил, что проектом предусмотрено строительство скалолазного центра, гостиницы, банков, магазинов и спортклубов, образовательных и медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что индустриальный квартал появится на участке бывшей промзоны Кирпичные улицы недалеко от Измайловского парка. На нем планируется возвести почти 98 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе 93 тысячи квадратных метров жилья. Для горожан там создадут свыше 250 новых рабочих мест.

