Цены на машины Lada понизятся – президент компании "АвтоВАЗ"

Цены на машины Lada в ближайшее время понизятся. Об этом заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Свою роль сыграют программа льготного автокредитования, которую запустят в июле, и укрепление курса рубля.

Российские машины подешевеют, несмотря на увеличение себестоимости их производства. В последнее время выросли цены на комплектующие и появились проблемы с логистикой. Некоторые детали доставляют самолетами, и это очень дорого. Но по словам президента компании, они идут на такие траты, чтобы сохранить работу конвейеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.