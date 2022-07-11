Распродажа товаров IKEA продолжается с перебоями

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На сайте IKEA снова стала доступна покупка товаров, однако распродажа продолжается с перебоями. Об этом сообщает ТАСС.

Так, онлайн-магазин компании по-прежнему может не открываться, но с некоторых браузеров покупатели уже могут полноценно собрать корзину, оплатить заказ и оформить его доставку.

Онлайн-распродажа мебели и товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она должна продлиться несколько недель до опустошения складов. Позже компания дважды приостанавливала продажи: это было связано с большим количеством заказов и отсутствием свободных временных интервалов для самовывоза и доставки.

Возобновить продажи планировалось 11 июля, однако этого не произошло. На сайте IKEA сообщалось, что пока идет обработка уже принятых заказов.

