На IKEA подали в суд из-за нарушения прав покупателей

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Российская организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила иск к группе компаний IKEA. Об этом сообщает газета "Известия".
Уточняется, что речь идет о защите прав неопределенного круга потребителей. В частности, ОПИ просит суд признать действия компании противоправными, поскольку бренд уходит с российского рынка, лишив покупателей возможности получать техническое обслуживание, ремонт, замену и возврат товаров, в том числе бракованных.
Отмечается, что по некоторым технически сложным товарам срок гарантийных обязательств исчисляется несколькими годами. По остальной продукции он не может быть менее двух лет с момента продажи. Однако IKEA предупредила перед распродажей, что гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля, составляет два месяца.
По мнению председателя "Общественной потребительской инициативы" Олега Павлова, вместо того, чтобы сформировать товарные запасы и фонд запчастей, IKEA предпринимает попытки избавиться от остатков продукции в ходе онлайн-распродажи.
Отмечается, что в судебное дело вступил Роспотребнадзор. Ведомство даст заключение в защиту прав потребителей. В пресс-службе IKEA, в свою очередь, заявили, что не усматривают в своей деятельности никаких правонарушений.
В ночь с 4 на 5 июля IKEA запустила онлайн-распродажу, которая продлится в течение нескольких недель, пока товары будут оставаться в наличии. При этом в первый день распродажи пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. На сайте появилось сообщение о том, что оформление покупки временно недоступно "по техническим причинам".
Позже стало известно, что сайт IKEA оказался полностью недоступен. Затем у покупателей появилась возможность сделать заказ, однако сайт работал с перебоями.
IKEA начала распродажу фрикаделек
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