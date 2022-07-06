Хакеры совершили атаку на сайт IKEA – СМИ

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Российский сайт компании IKEA подвергся хакерской атаке, сообщается РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Вчера они действительно открылись, начали исполнять заказы, кто-то успел, а кто-то уже нет. Началась атака ботов и положила сайт, и российский, и зарубежный. То есть кто-то целенаправленно устроил хакерскую атаку", – отметил он.

По словам собеседника агентства, данную проблему планируется решить в течение нескольких дней. Кроме того, в компании заявили, что продукции магазина будет достаточно для всех желающих.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она продлится в течение нескольких недель, пока товары будут оставаться в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение о том, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".

Через время стало известно, что сайт IKEA оказался полностью недоступен.

15 июня IKEA объявила о продаже всех четырех фабрик в России. В конце июня компания начала уведомлять торговые центры, в которых находятся ее магазины, о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды.

