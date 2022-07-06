Юрист предрек IKEA проверки из-за проблем на распродаже

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На магазины IKEA может обратить внимание Федеральная антимонопольная служба из-за проблем на распродаже, заявил юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов.

По его словам, своими вбросами компания создает нездоровую картину происходящего в Москве и России для своих акционеров за рубежом и фактически занимается обманом потребителей.

"Вы в тот или иной срок начнете реализацию товаров, то, согласно закону "О рекламе", в этих объявлениях должна содержаться абсолютно объективная информация. Если в первый раз можно было это списать на ошибку или технические проблемы, то в данной ситуации уже происходит надругательство над здравым смыслом со стороны руководства IKEA", – сказал Айрапетов "Ленте.ру".

Юрист выразил надежду, что на проблему обратят внимание правоохранительные органы, поскольку речь идет о злоупотреблении доверием. Также он не исключил индивидуальные иски от частных или юридических лиц, которые понесли убытки, услышав рекламу и не купив товар.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она продлится в течение нескольких недель, пока товары будут оставаться в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение о том, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".

Через время стало известно, что сайт IKEA оказался полностью недоступен.

