На сайте IKEA появилась возможность сделать заказ

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Сайт компании IKEA в России продолжает работать с перебоями, при этом появилась возможность сделать и оплатить заказ, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на сайте можно оформить заказ с доставкой по Москве. Однако при оформлении покупки товаров фиксировались задержки во время ввода адреса доставки и перехода на страницу оплаты. Компания также принимает заказы в разделе "IKEA для бизнеса", трудностей при добавлении товаров в корзину не наблюдалось.

Отмечается, что сделанные заказы получили статус обработки и выставления счета на оплату.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она продлится в течение нескольких недель, пока товары будут оставаться в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение о том, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".

Позже стало известно, что сайт IKEA оказался полностью недоступен.

