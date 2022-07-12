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Технологии

12 июля, 21:05

Сервис Ozon rocket завершит работу в середине сентября

технологии

Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Логистический сервис Ozon rocket перестанет работать в середине сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

Отмечается, что сервис предоставлял услуги доставки до клиентов внешним интернет-магазинам и брендам через пункты выдачи Ozon.

До этого времени он будет работать в обычном режиме – все посылки будут доставлены. Однако клиентов необходимо было оповестить о прекращении работы заблаговременно.

"Компания же завершит операции для внешнего рынка до наступления высокого сезона, когда все усилия нужно будет сконцентрировать на доставке клиентам Ozon и обслуживании продавцов собственной платформы", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon готовы работать с товарами параллельного импорта. В Wildberries отметили, что эта мера позволит оказать поддержку потребителям и предпринимателям.

Онлайн-ретейлер Ozon подчеркнул, что легализация параллельного импорта даст возможность расширить ассортимент товаров в стране и окажет позитивное влияние на стабилизацию цен. В компании отметили важность обеспечения покупателей качественными товарами.

Позднее стало известно, что товары шведской компании IKEA, которая ранее приостановила реализацию своей продукции в России, стали доступны на "Яндекс.Маркете" и Ozon.

В Ozon рассказали о процедуре возврата товара

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