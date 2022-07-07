ЕС вывез с Украины 5,8 млн тонн зерна с апреля 2022 года

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Евросоюз вывез с Украины 5,8 миллиона тонн зерна начиная с апреля 2022 года, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Twitter.

Он подчеркнул, что зерно вывезли по так называемым линиям солидарности, чтобы расчистить залежи старых запасов и улучшить импортные и экспортные потоки.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, порты заминировала Украина. Сейчас же ей никто не мешает их разминировать и выводить оттуда суда.

Путин подчеркнул, что Москва гарантирует обеспечение безопасности. При этом он указал и на другие возможные пути вывоза зерна. Президент добавил, что на Украине сейчас пять миллионов тонн зерна, что никак не влияет на мировые рынки. Он напомнил, что экспорт украинского зерна составляет лишь 0,5% от всего производимого в мире продовольствия.

По его мнению, проблемы с продовольствием возникли из-за западных санкций против российских портов. Путин подчеркнул, что таким образом Евросоюз и США создали проблемы со страхованием грузом, фрахтом.

