ЕС вывез с Украины 5,8 млн тонн зерна с апреля 2022 года

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Евросоюз вывез с Украины 5,8 миллиона тонн зерна начиная с апреля 2022 года, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в Twitter.
Он подчеркнул, что зерно вывезли по так называемым линиям солидарности, чтобы расчистить залежи старых запасов и улучшить импортные и экспортные потоки.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, порты заминировала Украина. Сейчас же ей никто не мешает их разминировать и выводить оттуда суда.
Путин подчеркнул, что Москва гарантирует обеспечение безопасности. При этом он указал и на другие возможные пути вывоза зерна. Президент добавил, что на Украине сейчас пять миллионов тонн зерна, что никак не влияет на мировые рынки. Он напомнил, что экспорт украинского зерна составляет лишь 0,5% от всего производимого в мире продовольствия.
По его мнению, проблемы с продовольствием возникли из-за западных санкций против российских портов. Путин подчеркнул, что таким образом Евросоюз и США создали проблемы со страхованием грузом, фрахтом.
Запад перекладывает на мир собственные ошибки в макроэкономике – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: