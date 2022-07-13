Новости последнего часа: Гутерриш заявил, что сделан серьезный шаг на пути к вывозу зерна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в Стамбуле сделан серьезный шаг по вывозу зерна из Украины. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Между тем Россия строит в Мариуполе 12 жилых домов, заявили в Минобороны РФ.

Дефицит бюджета США в июне составил 88,8 миллиардов долларов, сообщает Минфин Соединенных Штатов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.