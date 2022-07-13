Новости последнего часа: скульптуры Минина и Пожарского перенесли на постамент

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Скульптуры Минина и Пожарского перенесли с реставрационного стола на постамент. Об этом сообщили в Историческом музее.

В столице ожидается гроза и сильный ветер, прокомментировали на mos.ru.

Производитель грузовиков Iveco уходит из РФ, передает бизнес местному оператору. Об этом заявил директор компании.