В Союзе потребителей заявили, что IKEA не заинтересована в срыве финальной распродажи

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Руководитель Союза потребителей РФ Петр Шелищ заявил, что IKEA не заинтересована в срыве финальной распродажи товаров. Об этом сообщает радио КП.

Эксперт уточнил, что в связи с тем, что IKEA до окончательного ухода из России нужно продать оставшуюся на складах продукцию, она не заинтересована в срыве распродажи. По словам Шелища, в противном случае товары придется куда-то вывозить.

Также, как отметил специалист, каждый гражданин вправе обратиться за защитой нарушенных прав. Суд же, в свою очередь, может принимать решения в защиту неопределенного круга потребителей.

"После этого решение должно быть опубликовано в СМИ, чтобы все потребители, пострадавшие от противоправных действий продавца и узнавшие о таком решении, могли через местный суд потребовать от ответчика возмещения причиненного вреда и исполнения обязательств", – пояснил Шелищ.

Он уточнил, что в такой ситуации подавшие иск лишь исходят из предположения о том, что сеть хочет нарушить права покупателей. Однако сама компания не заявляла, что не собирается исполнять нормы закона.

В ночь с 4 на 5 июля IKEA запустила онлайн-распродажу, которая будет продолжаться в течение нескольких недель, пока товары будут в наличии. При этом в первый день распродажи пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись с многочисленными сбоями.

Позднее российская организация "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предъявила иск к группе компаний IKEA из-за нарушения прав потребителей. В исковом заявлении указано, что бренд лишает клиентов возможности получать техобслуживание и ремонт своей продукции.

