Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Шведская компания IKEA планирует уйти с российского рынка к сентябрю, сообщает газета "Известия" со ссылкой на брокера торговой недвижимости.
По словам источника, компания до этого срока должна рассчитаться со своими сотрудниками и завершить отношения с партнерами. В настоящий момент IKEA решает вопросы о прекращении аренды помещений с собственниками торговых центров.
Однако есть риск, что к компании применят штрафные меры, ведь собственники до сих пор не получили официальных уведомлений о том, что IKEA закрывает свои магазины.
Ранее IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте. Отмечалось, что их смогут возобновить только после выходных. Об этом сообщалось при попытке перейти на сайт ретейлера.
Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она должна длиться несколько недель, пока товары есть в наличии.
При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".
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