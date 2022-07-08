Специалисты рынка ретейла прокомментировали, кто заменит KFC, Starbucks и IKEA

Крупные западные компании – KFC, Starbucks и IKEA – приняли решение уйти из России. Владелец сети ресторанов KFC продаст свой бизнес. Сеть Starbucks, по данным деловых СМИ, уже нашла, кому продать российские кофейни. А компания IKEA начала финальную распродажу перед закрытием, хотя возникли проблемы с сайтом.

Специалисты рынка ретейла рассказали, кто из отечественных производителей заменит их. Будут ли западные сети по примеру McDonald’s заменять российскими аналогами? Кто точно уходит, а кто может остаться? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.