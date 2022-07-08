В Москве увеличат скорость на Косинском шоссе и эстакаде с 10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 10 июля на Косинском шоссе и эстакаде в Москве увеличат скорость с 60 до 70 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Это необходимо, чтобы выровнять движение от Северо-Восточной хорды до улицы Салтыковской.
"Вот почему Косинское шоссе отлично подходит (для увеличения скорости. – Прим.ред.): это хорошо освещенная дорога с тремя полосами в каждом направлении, с широким обзором и разделительными барьерами от СВХ до улицы Салтыковской, здесь нет регулируемых перекрестков, пересечений, на маршруте мало пешеходов и есть регулируемый переход, теперь у Косинского шоссе есть продолжение в виде скоростной магистрали – СВХ", – говорится в сообщении.
В результате изменения скорости на участке будет плавный переход с СВХ, где разрешено движение со скоростью 90 километров в час, на Косинское шоссе и эстакаду с разрешенной скоростью 60 километров в час. Это позволит уменьшить число штрафов за превышение скорости на 20%.
Ранее автоэксперты предположили, сколько могут стоить новые модели "Москвича". По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, отечественные автомобили не должны быть дороже, чем те, что предлагает китайский производитель. По его словам, "Москвич" в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллионов по сегодняшним ценам.
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