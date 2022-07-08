Автоэксперты рассказали, сколько должны стоить новые модели "Москвича"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Автоэксперты предположили, сколько могут стоить новые модели "Москвича", пишет газета "Известия".
По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, отечественные автомобили не должны быть дороже, чем те, что предлагает китайский производитель.
"Москвич" в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллионов по сегодняшним ценам", – считает специалист.
В свою очередь, независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сказал, что самый дешевый вариант должен быть доступен за 1,4 миллиона рублей, а самый дорогой – 4 миллиона.
Отмечается также, что комплектация отечественных моделей может повторять китайский кроссовер JAC:
После правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.
Позднее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич".
Завод "Москвич" показал изображения моделей готовящихся к выпуску автомобилей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: