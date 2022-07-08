Автоэксперты рассказали, сколько должны стоить новые модели "Москвича"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автоэксперты предположили, сколько могут стоить новые модели "Москвича", пишет газета "Известия".

По мнению автоэксперта Игоря Моржаретто, отечественные автомобили не должны быть дороже, чем те, что предлагает китайский производитель.

"Москвич" в базовой комплектации должен стоить от 1,5 до 2 миллионов по сегодняшним ценам", – считает специалист.

В свою очередь, независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев сказал, что самый дешевый вариант должен быть доступен за 1,4 миллиона рублей, а самый дорогой – 4 миллиона.

Отмечается также, что комплектация отечественных моделей может повторять китайский кроссовер JAC:

базовая версия с мотором 1,6 и "механикой" укомплектована кондиционером, двумя подушками, парковочными датчиками и 17-дюймовыми колесами;

у среднего варианта есть климат-контроль, шесть подушек безопасности и более мощный турбомотор 1,5;

топ-версия предлагает кожаный салон, подогрев сидений, светодиодные фары и водительские ассистенты, привод будет передним.

Ранее французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

После правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.

Позднее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич".

