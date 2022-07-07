Автоэксперт оценил дизайн нового модельного ряда "Москвича"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автоэксперт Иван Зенкевич заявил, что дизайн новых моделей автозавода "Москвич" похож на китайский, сообщает News.ru.

"Абсолютно китайский дизайн, конечно, но тут надо понимать, что до появления ходового прототипа говорить про дизайн и ходовые качества не имеет практически никакого смысла", – добавил он.

Зенкевич также обратил внимание, что отечественные автомобили будут дешевле зарубежных, так как производство будет локализовано в Москве. Разница в стоимости может составить около 1 000 долларов, считает он.

В пресс-службе ПАО "КамАЗ" до этого заявили, что под брендом "Москвич" могут выпустить 5 моделей, среди которых четыре кроссовера и один седан. Отмечается, что полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.

Ранее французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

После правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.

Позднее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич".

