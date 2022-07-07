"Москвич" будет выпускать 5 моделей авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Под брендом "Москвич" могут выпустить 5 моделей, среди которых четыре кроссовера и один седан, сообщили в пресс-службе ПАО "КамАЗ".

Отмечается, что полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич".

Он добавил, что локализация производства компонентов транспортного средства может быть реализована за счет льготных займов по программе Фонда развития промышленности.

Французский завод Renault в столице переименовали в "Москвич". Изменения были внесены в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 3 июня.

После правительство Москвы и ПАО "КАМАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Соответствующее соглашение подписали Сергей Собянин и гендиректор компании Сергей Когогин.