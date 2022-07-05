Обновленная Lada Niva будет импортозамещена на 95% – глава "АвтоВАЗа"

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Обновленную Lada Niva импортозаместят на 95%. Об этом заявил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

По его словам, данная модель является одной из самых высоколокализованных из производимых в РФ.

"Этот уровень сохранится, а во-вторых, еще какие-то дополнительные элементы будут производиться на территории Российской Федерации <...> в этом оставшемся пятипроцентном промежутке", – приводит его слова ТАСС.

Он уточнил, что производить Niva Legend начнут в течение 10 дней, а Niva Travel – в августе. Ожидается, что к концу лета предприятие будет выпускать три модели: Niva Legend, Niva Travel, Lada Granta Classic 2022.

В начале июня завод "АвтоВАЗ" в Тольятти возобновил выпуск автомобилей Lada Granta Classic 2022 модельного года. Отмечалось, что легковой автомобиль станет самым доступным на российском рынке. Конфигурация будет доступна в кузовах седан, лифтбек и универсал, а также для Drive Active.