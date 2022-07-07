"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск моделей Niva

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"АвтоВАЗ" планирует возобновить выпуск моделей Lada Niva Legend на следующей неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Сегодня началась сварка первых кузовов, в начале следующей недели автомобили заполнят окрасочную линию. Выпуск первых товарных Lada Niva Legend запланирован на середину следующей недели", – рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что подробности о комплектации автопроизводитель раскроет к моменту старта продаж.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство планирует поддержать производство автомобилей на заводе "Москвич". Он добавил, что локализация производства компонентов транспортного средства может быть реализована за счет льготных займов по программе Фонда развития промышленности.

