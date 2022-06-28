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Экономика

12:53

Приостановка работы завода Nissan в Петербурге может продлиться до октября – гендиректор

транспортавтоэкономика

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Гендиректор японского автомобильного концерна Nissan Макото Утида заявил, что приостановка работы санкт-петербургского завода компании может продлиться до октября. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его словам, такой сценарий возможен, если ситуация с поставками комплектующих не изменится к лучшему.

"Мы будем принимать меры для того, чтобы минимизировать влияние (нарушений поставок. – Прим. ред.) на работу", – сказал Утида.

Японский автоконцерн Nissan приостановил производство автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге с 14 марта. Такое решение было принято в связи с перебоями с поставками комплектующих на фоне введения санкций в отношении России.

В мае сообщалось, что компания не возобновит производство машин в России до марта 2023 года. Известно, что концерн уже списал российский бизнес в прогнозе на финансовый год. Текущие убытки оцениваются более чем в 500 миллионов долларов.

Ситуация с поставками обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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