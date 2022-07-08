На внешней стороне 38-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей

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Авария произошла из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося в крайней правой полосе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Движение в районе ДТП затруднено, для проезда там свободны только две полосы. На месте работают оперативные службы.
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы занимаются оформлением аварии и принимают все необходимые меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части. Водителей попросили выбирать пути объезда.
Ранее в Борском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали семь человек.
До этого 11 человек пострадали в ДТП с участием студенческого автобуса в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Апшеронском районе у поселка Мезмай. В автобусе находились студенты Кубанского государственного университета. Пострадавших госпитализировали.
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