На внешней стороне 38-го км МКАД столкнулись несколько автомобилей

Видео: телеграм-канал Москва 24

На внешней стороне 38-го километра МКАД в районе пересечения с улицей Паустовского столкнулись девять автомобилей, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Авария произошла из-за отрыва колеса у автомобиля ВАЗ 2114, двигавшегося в крайней правой полосе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Движение в районе ДТП затруднено, для проезда там свободны только две полосы. На месте работают оперативные службы.

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы занимаются оформлением аварии и принимают все необходимые меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее в Борском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали семь человек.

До этого 11 человек пострадали в ДТП с участием студенческого автобуса в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Апшеронском районе у поселка Мезмай. В автобусе находились студенты Кубанского государственного университета. Пострадавших госпитализировали.

