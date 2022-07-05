Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Нижегородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Борском районе Нижегородской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, сообщил заместитель губернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

"Предварительно, пострадали 7 человек", – написал он.

Мелик-Гусейнов добавил, что на место происшествия направлены дополнительные бригады медиков.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в ДТП с участием студенческого автобуса в Краснодарском крае. Инцидент произошел в Апшеронском районе у поселка Мезмай. В автобусе находились студенты Кубанского государственного университета. Пострадавших госпитализировали.

