Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Турции – СМИ

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Шесть человек погибли, 26 пострадали в результате аварии с автобусом на трассе Кыркларэли – Стамбул в Турции. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источник в турецкой полиции.

Отмечается, что ДТП произошло утром во вторник, 5 июля. По предварительным данным, водитель автобуса, направлявшегося из Эдирне в Бодрум, потерял управление, из-за чего тот перевернулся.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле. Транспортное средство врезалось в бетономешалку около озера Кейджегиз. В результате аварии некоторые туристы получили травмы, погибших нет.