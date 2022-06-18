11 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Фото: kuban.sledcom.ru

11 человек пострадали в ДТП с участием студенческого автобуса в Краснодарском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Уточняется, что инцидент произошел в Апшеронском районе у поселка Мезмай. В автобусе находились студенты Кубанского государственного университета. Все им не более 19 лет. Пострадавших госпитализировали.

По данным местной прокуратуры, причиной инцидента стал отказ тормозов автобуса. После этого транспортное средство протаранило несколько припаркованные легковых машин, съехало с дороги и врезалось в дерево. По данному факту организована проверка.

Ранее в Азербайджане в аварию попал автобус со школьниками. Он съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение. В итоге пострадали 16 человек, шестерым из которых потребовалась госпитализация. Всего в автобусе находилось 55 пассажиров, в том числе учителя, дети и их родители.

