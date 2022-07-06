"Тинькофф Банк" прекратил проводить валютные SWIFT-переводы до 1 октября

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
"Тинькофф Банк" принял решение временно прекратить осуществление валютных переводов через SWIFT. Об этом сообщается на официальном сайте банка.
Такое ограничение будет действовать до 1 октября.
"Решение обусловлено невозможностью обеспечить приемлемый уровень сервиса для наших клиентов из-за ежедневно ужесточающихся требований западных контрагентов", – говорится в сообщении.
Однако кредитная организация планирует возобновить переводы в иностранной валюте, когда правила проведения SWIFT-платежей станут более понятными и стабильными.
В заявлении также отмечается, что специалисты "Тинькофф" сделают все, чтобы переводы через SWIFT, которые уже ожидают обработки, были осуществлены в разумные сроки.
Кроме того, в кредитной организации заверили, что все полученные платы и комиссии по валютным счетам и переводам будут направлены на благотворительные цели.
"Ограничения на валютные операции – это не способ заработка, а призыв банка менять структуру валютных предпочтений с учетом геополитических реалий. Все средства, которые мы получили в счет плат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью", – пояснили в "Тинькофф".
Ранее Евросоюз отключил Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от SWIFT в рамках шестого пакета антироссийских санкций. В финансовых организациях заявили, что данная мера не окажет влияния на их деятельность.
По словам представителя Сбербанка, ситуация с международными расчетами не изменится в связи с отключением от SWIFT. Россельхозбанк отметил создание банковской системой РФ необходимых условий обеспечения бесперебойной автономной работы. В свою очередь, Московский кредитный банк предупредил о возможном увеличении сроков совершения платежей за рубеж.
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