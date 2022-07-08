Продажу товаров возобновили на сайте IKEA

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На сайте компании IKEA возобновились продажи продукции после временной приостановки.

"Сейчас вы можете купить наши товары онлайн. Продажа осуществляется, пока есть доступные интервалы для доставки и самовывоза в вашем городе", – следует из сообщения на сайте компании.

Уточняется, что новые интервалы будут открываться по мере обработки поступивших заказов.

Ранее сообщалось, что IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте. Информация об этом появлялась при попытке перейти на сайт ретейлера.

В компании отметили, что сейчас обрабатываются уже принятые заказы. Ретейлер прикладывает все усилия для возобновления продаж.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она должна длиться несколько недель, пока товары есть в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".

