IKEA приостановила продажи на российском сайте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте. Об этом сообщается при попытке перейти на сайт ретейлера.

В компании отметили, что сейчас обрабатываются уже принятые заказы. Ретейлер прикладывает все усилия для возобновления продаж.

"Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится", – говорится в сообщении.

Онлайн-распродажа товаров для дома от компании IKEA стартовала в ночь с 4 на 5 июля 2022 года. Она должна была продлиться в течение нескольких недель, пока товары в наличии.

При этом пользователи, которые попытались добавить в корзину выбранные товары, столкнулись со сбоем. Позже на сайте IKEA появилось сообщение о том, что оформление покупки на сайте и через Центр поддержки клиентов временно недоступно "по техническим причинам".

