Мошенница обманула москвичку на 62 тыс рублей, представившись сотрудницей IKEA

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Мошенница представилась сотрудницей IKEA и обманула москвичку более чем на 62 тысячи рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в полиции.



Женщина обратилась с заявлением к правоохранителям и рассказала, как стала жертвой мошенничества. По ее словам, лжесотрудница IKEA пообещала помочь с приобретением товаров данного бренда.

"Через сайт IKEA заявительница совершила заказ на сумму 62 224 рубля и, пройдя далее по ссылке, ввела данные карты, после чего с нее были списаны деньги на эту сумму. Однако до настоящего времени товар не доставили, девушка не отвечает", – рассказал источник.

Ранее руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева предупредила граждан России о том, что в интернете множество объявлений о скидках на товары IKEA, которые размещают мошенники.

Она отметила, что те, кто хочет заработать на продаже товаров IKEA, скорее накрутят к стоимости за дефицитность, чем дадут скидку. Эксперт предупредила, что насторожить должно и требование предоплаты.

По этой причине крупные сервисы интернет-объявлений не советуют общаться с покупателями и продавцами вне их площадок и блокируют объявления с условием предоплаты, добавила эксперт.

