Владелец KFC заявил о решении продать сеть ресторанов в России и уйти с рынка

Владелец KFC решил продать сеть ресторанов и полностью уйти с российского рынка. Сколько займет времени вся процедура – неизвестно. Клиентов больше интересует, что будет с меню и названием, и есть ли шанс, что привычные позиции сохранят.

Какую долю KFC занимает на рынке? Будут ли пока работать рестораны по франшизе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



