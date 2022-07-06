Объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет 6 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Объем инвестиций в развитие ТиНАО к 2030 году достигнет 6 триллионов рублей, сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
"Такая перспектива, другими словами, удвоение объема инвестиций за предстоящие восемь лет, вполне реалистичная", – приводятся слова Жидкина в сообщении пресс-службы департамента.
Он отметил, что инвестиционный рубеж в 3 триллиона рублей пройден в текущем году. При этом 2,4 триллиона рублей из этого объема поступили из внебюджетных источников.
В пресс-службе подчеркнули, что привлечение инвестиций за первые десять лет в первую очередь объясняются плановой реализацией градостроительной политики.
"Безошибочно были определены приоритеты: создание дорожно-транспортной, инженерной, социально-экономической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Уточняется, что был завершен первый этап формирования транспортного каркаса ТиНАО, включающего в себя метро, МЦД и магистрали. Построено и запущено в эксплуатацию около 400 километров дорог и восемь станций метро.
Кроме того, к 2032 году в ТиНАО протяженность магистралей увеличится до 700 километров. В ближайшие два года планируется построить еще семь станций метро, а к 2027 году – еще шесть.
По данным пресс-службы, в ближайшие три года на развитие инфраструктуры ТиНАО направят около 14 миллиардов рублей.
Помимо этого, продолжается строительство новой тепловой магистрали от районной тепловой станции (РТС) "Южное Бутово" до поселка Коммунарка, а также начато создание газораспределительной сети протяженностью 288 километров.
"Всего в развитие инженерной инфраструктуры ТиНАО к 2035 году будет инвестировано более 622 миллиардов рублей", – добавил Жидкин.
С момента присоединения новых территорий Москвы там было построено свыше 100 учебных заведений, 18 медицинских объектов, были обустроены 23 парковые зоны. А население новых округов уже достигло 650 тысяч человек.
Ранее Жидкин рассказал, что парки в ТиНАО создают не только за счет городского бюджета, в этом активно участвуют и застройщики. Он назвал парки важной составляющей развития района. По его словам, за 10 лет там появилось свыше 20 парков. До 2035 года планируется создать 86 таких зон.
Сергей Собянин 1 июля поздравил жителей ТиНАО с 10-летним юбилеем присоединения к столице. По его словам, первый юбилей ТиНАО является большим праздником для столицы.
1 июля 2022 года исполнилось 10 лет со дня присоединения к Москве новых территорий, образовавших Троицкий и Новомосковский административные округа. Их площадь – 148 тысяч гектаров. В результате площадь столицы увеличилась в 2,5 раза.
В Новой Москве за 10 лет построено и реконструировано 335 км дорог
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