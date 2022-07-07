Эксперт рассказал о причинах ослабления рубля

Фото: depositphotos/blinow61
Ослабление рубля к американской и европейской валюте произошло при участии государства, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
"Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю", – рассказал он агентству "Прайм".
По мнению аналитика, рубль будет продолжать падать по отношению к иностранным валютам до конца текущего года, а цель вернуть курс к 70–80 рублей будет достигнута. Это позволит экспортоориентированной экономике РФ пережить период санкций. А крепкий курс рубля не давал экспортерам РФ возможность получать устойчивую прибыль.
Накануне курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до отметки в 66 рублей впервые с 8 июня, курс доллара превысил 64 рубля впервые с 30 мая.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть старый курс делают его искусственным. Это грозит девальвацией, пояснила она.
Набиуллина также отметила, что российский опыт говорит о номинальности управления курсом. При управлении курсом резко снижается независимость денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ, тогда России придется синхронизировать эту политику с чужими странами.
"Деньги 24": ослабление рубля на бирже
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: