Эксперт рассказал о причинах ослабления рубля

Фото: depositphotos/blinow61

Ослабление рубля к американской и европейской валюте произошло при участии государства, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

"Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70–80 рублей за доллар. Не имея возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю, видимо, стали активно скупать юань, что за счет международных кросс-курсов влияет и на курс остальных валют к рублю", – рассказал он агентству "Прайм".

По мнению аналитика, рубль будет продолжать падать по отношению к иностранным валютам до конца текущего года, а цель вернуть курс к 70–80 рублей будет достигнута. Это позволит экспортоориентированной экономике РФ пережить период санкций. А крепкий курс рубля не давал экспортерам РФ возможность получать устойчивую прибыль.

Накануне курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до отметки в 66 рублей впервые с 8 июня, курс доллара превысил 64 рубля впервые с 30 мая.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, а попытки вернуть старый курс делают его искусственным. Это грозит девальвацией, пояснила она.

Набиуллина также отметила, что российский опыт говорит о номинальности управления курсом. При управлении курсом резко снижается независимость денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ, тогда России придется синхронизировать эту политику с чужими странами.

