Экономист дал прогноз о судьбе курса доллара и евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что в ближайшее время курс доллара и евро начнет снижаться.

В последнее время иностранная валюта демонстрирует укрепление. Утром 6 июля в ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку 64 рубля. Это произошло впервые с 30 мая. Вместе с тем курс евро поднялся чуть выше 66 рублей. Такой показатель фиксируется впервые с 3 июня.

По словам Беляева, колебания курсов иностранных валют связаны с информационными факторами.

"Мы видим то резкие падения вниз, то резкие взлеты наверх, которые можно было бы считать коррекцией после такого глубокого падения курса доллара по отношению к рублю... Когда идет такая резкая коррекция на информационных потоках, естественно, курс проскакивает свой экономически обоснованный уровень и взлетает наверх", – говорит специалист.

Беляев отмечает, что укрепление курса доллара до таких значений произошло лишь в моменте.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В ближайшее время мы увидим коррекцию доллара по отношению к рублю. Он достигнет потолка в районе максимум 65 рублей, и начнется коррекция в обратную сторону. В сторону экономически обоснованных цифр. А экономически обоснованные цифры – это что-то в районе 60 рублей за единицу.

"С евро то же самое. Когда мы говорим о долларе, значит, вторым планом мы имеем в виду европейскую валюту. У них настолько параллельно развиваются курсы, по отношению к рублю закономерности одни и те же, факторы одни и те же. Разница в 2 единицы между евро и долларом сохраняется", – говорит экономист.

Ранее экономист, глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что на российскую экономику может негативно повлиять падение курса доллара ниже 30 рублей. По его словам, для компаний-экспортеров является болезненным любое укрепление российской национальной валюты. Дело в том, что для них это означает снижение рублевой стоимости барреля нефти.

