Бонист посоветовал откладывать в заначку новые 100-рублевые банкноты

В четверг, 30 июня, Банк России представил новую 100-рублевую банкноту, которая со временем заменит купюру образца 1997 года. Она выполнена в оливково-оранжевой гамме, на ее лицевой стороне изображены достопримечательности Москвы, на оборотной – Ржевский мемориал Советскому солдату. Купюра уже введена в оборот. Разбираемся, стоит ли сохранить старые сторублевки.



Новый дизайн

Фото: Агентство "Москва"/Тихонова Пелагия

На лицевой стороне обновленной 100-рублевой купюры изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами. За ней можно увидеть парк "Зарядье", Останкинскую и Шуховскую башни, здание МГУ на Воробьевых горах.

На оборотной стороне сторублевки размещены Ржевский мемориал Советскому солдату и панорама музея-заповедника "Куликово поле". Купюра сохранила оливково-оранжевую цветовую гамму предшествующей банкноты в 100 рублей образца 1997 года.





Сергей Белов заместитель председателя Банка России Банкноты приближены по цвету к старой купюре образца 1997 года. Мы сознательно это сделали для того, чтобы сохранить, во-первых, цветовую гамму, цветовую преемственность, чтобы нашим гражданам было легко и просто найти в своем кошельке купюру.

Белов добавил, что последняя модернизация 100 рублей, выпущенных в 1997 году, произошла 18 лет назад – в 2004 году. По его словам, над дизайном обновленной купюры работали больше года.

На этих банкнотах использованы средства защиты от подделки, как и на предыдущих: водяные знаки, цветопеременные элементы, ныряющая защитная нить, выходящая на поверхность купюры в виде пунктирных полос. Есть микроизображения и микротекст, видимые только через лупу, а также кипп-эффект, то есть скрытое изображение символа рубля. Помимо этого, на купюрах присутствует QR-код, ведущий на страницу Центробанка с подробной информацией об оформлении и признаках подлинности.



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"Мы будем усиливать потребительские свойства, чтобы они были более долговечными, чтобы были более износоустойчивые. Новые купюры также будут покрываться лаком, что должно увеличить срок их службы на треть", – подчеркнул Белов.

Купюра поступила в оборот с момента презентации. Но ее массовое распространение произойдет чуть позже – когда банки и торговые предприятия перестроят оборудование. По прогнозам ЦБ, на это может понадобиться полгода-год. Зампред Банка России отметил, что сторублевки старого образца будут естественным путем выходить из распространения.





Сергей Белов заместитель председателя Банка России Банкноты будут появляться в обращении постепенно, постепенно заменять банкноты старого образца по мере их естественного износа. Если говорить, сколько это займет по времени, то я думаю, что в течение ближайших 10 лет приблизительно это произойдет.

В планах ЦБ модернизировать и другие купюры образца 1997 года. Речь идет про 10, 50, 500, 1 000 и 5 000 рублей. Это должно произойти в период 2022–2025 годов. Первыми модернизируют номиналы в 1 000 и 5 000 рублей – в 2023 году. Затем в 2024 году выпустят в обращение обновленные 500 рублей, а в 2025 году – 10 и 50 рублей.



А что со старыми?

Кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов России Александр Баранов рассказал Москве 24, что старые купюры в 100 рублей уже сейчас имеют ценность у коллекционеров. Но только если банкноты в идеальном состоянии и первых образцов.





Александр Баранов кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов России Эти банкноты находятся в обращении с 1998 года, но на них написано 1997 год. С тех пор произошло несколько обновлений купюр в 2001 и 2004 году. На них можно увидеть слово "модификация". Так вот, банкноты без этого слова и в идеальном состоянии – сейчас самые ценные. У коллекционеров они стоят намного больше, чем 100 рублей.

Тем, кто увлечен бонистикой, стоит сохранить новую купюру в 100 рублей, рекомендует бонист.

"Я сам пойду в банкомат, сниму пачку новых купюр и положу в коллекцию, чтобы через пять, десять или двадцать лет они были у меня в идеальной сохранности. Потому что сейчас, спустя 25 лет, трудно найти купюры первого выпуска старой сторублевки в идеальном состоянии. Они есть только у тех, кто заранее отложил пачку в заначку. И теперь их продают по завышенным ценам", – объясняет Баранов.





Александр Баранов кандидат исторических наук, председатель Союза бонистов России Мой совет – если вы собираете купюры или инвестируете, лучше отложить какое-то количество банкнот для продажи в будущем. Ведь самые ценные – банкноты первой модификации.

По словам коллекционера, сейчас в интернете будет множество объявлений о продаже новой купюры в 100 рублей за более высокую стоимость.

"Чаще всего подобные банкноты продают, если у них есть хитрые номера – все единицы или нули, или цифры расположены в красивом порядке. Отдельные коллекционеры готовы платить за них хорошие деньги, а спекулянты готовы продавать их", – предупредил эксперт.

Бонист отметил, что подобная ситуация была, когда Банк России ввел в оборот купюру 2 000 рублей в конце 2017 года.

