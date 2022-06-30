Экономист рассказал, чем опасна девальвация рубля

В ЦБ РФ рассказали об опасности попыток искусственным образом вернуть старый курс рубля. Отмечается, что такой подход может спровоцировать в стране резкую девальвацию. Разговоры о том, что национальную валюту необходимо вернуть к оптимальному курсу, появились на фоне ее чрезмерного укрепления. Разбираемся, какие прогнозы дают специалисты по экономической ситуации в стране.



Угроза девальвации

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что искусственные попытки вернуть курс рубля к показателям прежней экономической реальности чреваты серьезными последствиями. В частности, речь идет о рисках девальвации. По словам Набиуллиной, ЦБ РФ придерживается политики плавающего курса, поскольку такой подход дает возможность экономике адаптироваться к изменившимся условиям.





Эльвира Набиуллина председатель Банка России Попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, – это искусственный курс, либо потом произойдет резкая девальвация, как у нас уже бывало.

Глава Банка России подчеркнула, что, вопреки существующему мнению о необходимости "управлять курсом", это слабо влияет на реальную стоимость валюты. В качестве примера она привела ситуацию, сложившуюся в 2000-х годах в РФ. Тогда регулятор управлял номинальным курсом, но реальный курс все равно рос, пояснила Набиуллина.

"Либо у вас номинальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. А для бизнеса все-таки важен реальный курс, реальный обменный курс", – подчеркнула председатель ЦБ РФ.



Девальвация – это снижение курса национальной валюты по отношению к твердым валютам других стран, например к доллару или евро.



Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российская национальная валюта в настоящий момент переживает чрезмерное укрепление. При этом, по его мнению, для отечественной промышленности комфортным был бы курс в промежутке от 70 до 80 рублей за доллар. Также Белоусов сообщил, что российские власти работают над задачей возвращения национальной валюты к оптимальным уровням.



Рубль справится сам?

Резкая и неконтролируемая девальвация негативно влияет на финансовое благополучие населения. Об этом Москве 24 рассказал врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

При сильной девальвации происходит резкий рост цен на товары зарубежного производства в пересчете на рубли, пояснил эксперт.





Николай Кузнецов врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Например, после девальвации на 50% за один российский рубль мы сможем купить в два раза меньше импортных товаров и услуг. И хотя сегодня объем импорта в Россию существенно снизился, но он все еще играет важное значение в нашей экономике.

Кузнецов добавил, что в случае девальвации рубля цены на отечественные товары тоже вырастут, потому что российская промышленность во многом базируется на поставках из-за рубежа. Из импортного промышленники используют в том числе сырье, материалы, оборудование, механизмы, запчасти и электронику. Кроме того, семена, удобрения, корма для животных и ветеринарные препараты. По словам эксперта, девальвация приведет к росту затрат производственных предприятий, которые в свою очередь будут вынуждены поднять цены на собственные товары для конечных потребителей.

В свою очередь, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в интервью с Москвой 24 согласился, что комфортный курс национальной валюты находится в диапазоне 75–80 рублей за доллар. По его словам, оптимальным считается тот вариант, который бы устроил и бюджет, и население, и экономических агентов.

Специалист считает, что рубль в состоянии самостоятельно вернуться к прежнему курсу. Но для этого нужно смягчать валютные ограничения, объясняет он. За счет такого подхода повысится спрос на валюту. Кроме того, соответствующий эффект будет наблюдаться, когда в России наберет обороты параллельный импорт.

"Ближе к сентябрю параллельный импорт полноценно заработает. Пока что компании изучают рынок и потребителей, ищут экспортеров. Как только пойдут закупки по параллельному импорту – потребуется масса валюты, в том числе доллары", – рассуждает Остапкович.

Ранее в Минэкономразвития РФ спрогнозировали, что в 2022 году среднегодовой курс американской валюты будет на уровне 76,7 рубля.

