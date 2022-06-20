Власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням – Белоусов

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Первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов рассказал, что на уровне правительства сейчас идет проработка курса рубля, сообщает "Интерфакс".

По его оценке, оптимальный курс рубля для экономики равен 70–80 рублям за доллар. Белоусов подчеркнул, что этот вопрос сейчас находится в поле ответственности Центробанка. Первый вице-премьер выразил надежду, что скоро российская валюта сможет вернуться к наиболее оптимальному курсу.

"У нас действительно сейчас образовалось активное сальдо по текущим операциям. И если раньше это сальдо по текущим операциям уравновешивалось оттоком капитала, то сегодня отток капитала ограничен", – заключил он.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что российская экономика в настоящее время проходит период адаптации к новым условиям, в то время как экономика Запада и Европы близка к кризисному состоянию.

Он уточнил, что на курс валюты влияют такие факторы, как общее состояние экономики двух государств, движение капитала, имидж экономики на внешнем рынке. Эксперт отметил, что сложная ситуация в европейской и американской экономике объясняет падение курса доллара и евро к рублю.