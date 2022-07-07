IKEA открыла продуктовый отдел у пунктов выдачи заказов

Компания IKEA неожиданно открыла продуктовый отдел. У пунктов выдачи заказов можно приобрести шведское печенье, шоколад и булочки с корицей, хорошо знакомые посетителям магазина.

В данный момент в IKEA идет распродажа товаров. Приобрести их можно, только сделав заказ через сайт. Но он уже третий день работает с перебоями.

Есть ли те, кому посчастливилось оформить заказ на сайте? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.