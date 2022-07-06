"Деньги 24": курс рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже поднялся до отметки 66 рублей впервые с 8 июня, курс доллара превысил 64 рубля. Рубль 6 июля потерял на Мосбирже почти 5% к обеим валютам.

Что именно давит на российскую валюту? Будет ли рубль укрепляться в ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.