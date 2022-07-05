Из онлайн-меню ресторанов KFC пропал картофель фри большого и среднего размеров – в администрации сети говорят, что временно. Дождутся ли поклонники фаст-фуда любимый картофель неизвестно, ведь KFC в России продают.

Владелец сети, холдинг "Ям Брэнд"с, уже передает права на рестораны российскому инвестору. В России работали около 1 тысячи ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 "Пицца хат". Большинство – по франшизе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.