ЦБ РФ инициировал блокировку более 190 тыс мошеннических номеров в I полугодии 2022 года

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Банк России в первом полугодии текущего года инициировал блокировку свыше 190 тысяч номеров мошенников, что превысило уровень всего прошлого года, заявил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров на "Инфофоруме".

"По предварительным данным Банка России, в первом полугодии 2022 года мы инициировали блокировку более 190 тысяч мошеннических номеров. Цифра за полугодие 2022 года уже превышает итоговые показатели 2021 года", – приводит РИА Новости его слова.

Уваров уточнил, что в прошлом году регулятором были направлены данные на блокировку по свыше чем 179 тысячам мошеннических номеров.

Ранее для противодействия мошенникам Центробанк РФ предложил внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов.

Наличие самоограничений в кредитной истории будет проверяться банками перед выдачей кредитов и займов. При присутствии таких ограничений у кредитора не будет возможности требовать погашения долга, если он все же принял решение о предоставлении такому заемщику кредита.

В регуляторе добавили, что подобные ограничения могут быть установлены неограниченное количество раз, для этого необходимо обратиться в любой банк, микрофинансовую организацию или квалифицированное бюро кредитных историй.

