В СДЭК рассказали, какие товары россияне чаще всего заказывают за рубежом

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Россияне чаще всего заказывают за рубежом электронику, в частности компьютеры, игровые приставки и бытовую технику, а также биологически активные добавки. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование платформы CDEK.Shopping, которая специализируется на продаже продукции иностранных брендов, покинувших российский рынок.

По ее данным, доля электроники от общего объема приобретенных жителями РФ товаров составляет 47%, доля БАДов – 39%.

"Компьютеры и комплектующие составили 4% заказанных товаров, бытовая техника – более 2%, аксессуары – 4%, товары для детей – 2%, товары для красоты – 1%", – указано в материалах.

Кроме того, большим спросом у россиян пользуются компьютерные видеокарты, смартфоны, наушники, фены и стайлеры.

Ранее сообщалось, что за первую половину июня продажи в столичных магазинах электроники упали почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2021 года. Эксперты связывают это со снижением покупательной способности россиян, а также тем, что крупные покупки люди постарались совершить еще в марте.